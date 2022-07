Marschparade der Stadtkapelle

Bad Mergentheim. Nach zweijähriger Pause veranstaltet die Stadtkapelle Bad Mergentheim am Sonntag, 24. Juli, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle des Kurparks wieder ihre traditionelle Marschparade. Bei diesem Konzert unter der Leitung von Stadtkapellmeister Hubert Holzner werden traditionelle Werke wie „Alte Kameraden“, der Schönfeldmarsch oder auch der Kärntner Liedermarsch zu hören sein. Für die Freunde der Marschmusik wurden auch Stücke ausgesucht, die nicht ganz so geläufig sind und eher selten gespielt werden. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Bild: Stadtkapelle

