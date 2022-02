Markt leergefegt: Gebrauchtwagen teuer wie nie

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Wer sich in Deutschland ein „neues“ Auto kauft, meint damit meistens ein gebrauchtes. Von insgesamt rund 7,6 Millionen Autokäufern entschieden sich allein im Jahr 2019 5,4 Millionen für ein gebrauchtes Fahrzeug. Im Jahr 2021 ging die Zahl derer, die sich für ein fabrikneues Auto entschieden, auf rund 1,78 Millionen zurück. Dass immer weniger Interesse an Neuwagen besteht, liegt großteils an der Coronapandemie, aber auch an der Havarie des Container-Schiffes „Ever Given“, das im Frühjahr im Suezkanal feststeckte. Hunderte von Schiffen konnten deshalb eine Woche lang nicht passieren, wodurch wichtige Lieferketten unterbrochen wurden. Der Preis der Gebrauchtwagen stieg, teilweise um bis zu 15 Prozent.

Markt gibt nur wenig her

Die Fränkischen Nachrichten fragten nun bei einigen Autohäusern und Gebrauchtwagenhändlern nach, wie sie ihre und die allgemeine Situation bzw. das Verhalten der Käufer auf dem Neu- und Gebrauchtwagenmarkt beurteilen.

Verkaufsberater Andreas Morstatt vom Bad Mergentheimer Autohaus Christian Bartosch (Opel, Peugeot und Skoda) bestätigt, dass die langen Lieferzeiten von Neuwagen auch bei ihnen im Hause die Nachfrage nach Gebrauchten stark gesteigert hat. Der Markt gebe aber nur wenig her und deshalb stiegen die Gebrauchtwagenpreise rasant an. Keinen gravierenden Unterschied sieht er bei der Nachfrage zwischen größeren und kleineren Pkw oder Autos mit mehr oder weniger PS.

Auch beim Bad Mergentheimer Autohändler Kmayha ist die Nachfrage sehr groß. Die Käufer suchen vornehmlich kleinere Fahrzeuge unterhalb der Mittelklasse.

Probleme haben er und sein Geschäftspartner mit der Beschaffung der Wagen. Es sei unmöglich, alle Anfragen zu befriedigen. Die Coronapandemie habe sich sehr nachteilig auf sein Geschäft ausgewirkt, sagt der Händler. Jochen Spiller, Verkaufsleiter im gleichnamigen Toyota-Autohaus in Königshofen, berichtet von einer „sehr angespannten Lage“ auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Im Nu verkauft

Kaum stehe ein Fahrzeug auf dem Hof, sei es auch schon wieder verkauft. Auch er sieht die Situation im direkten Zusammenhang mit den langen Lieferfristen von Neuwagen. Und die resultierten in den Lieferengpässen, speziell bei den im Ausland gefertigten Teilen. Er hat beobachtet, dass bei Toyota die Lieferzeiten vom Modell abhängig ist, je nachdem, ob es sich um einen so genannten Klassiker handele oder um ein neueres Modell. Das Thema Diesel sei bei den Kunden schon seit einiger Zeit kein Thema mehr.

Gökhan Cetin, der im Autohaus Fahrbach (Renault, Dacia, Seat) für den Verkauf zuständig ist, bestätigt die Erfahrungen seiner Kollegen. Wenn Neuwagen ungewohnt lange Lieferfristen hätten, leide darunter zwangsläufig der Handel mit Gebrauchtwagen. Zurzeit bewegten sich die Lieferfristen zwischen sechs und neun Monaten, im ungünstigen Fall könnten es auch mal zwölf Monate werden. Diesel-Fahrzeuge würden in der Region, soweit er es beurteilen könne, nur sehr wenig gefragt. Eine Ausnahme bildeten hier nur gewerbliche Fahrzeuge wie Transporter. Gefragt seien derzeit vor allem Benziner im mittleren Preissegment. Aufgrund der staatlichen Förderung und der günstigeren Liefertermine seien bei den Renault-Neuwagen rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und Hybrid-Modelle sehr gefragt.

Lage „sehr schwierig“

Für ihn, so der Inhaber von Auto Oumari beim Handelshof in Igersheim, sei die aktuelle Lage „sehr schwierig“, denn er lebe ja ausschließlich vom Handel mit Gebrauchtwagen. Seit über 20 Jahren betreibe er erfolgreich sein Geschäft nun schon an diesem Standort, an eine ähnlich schwierige Situation mit einem derart knappen Angebot an Gebrauchten könne er sich nicht erinnern.

Zusätzlich mache ihm und der gesamten Branche die Benzin- Preisentwicklung zu schaffen, die dazu führe, dass vermehrt nach kleineren Modellen, Benzin und Diesel gleichermaßen, nachgefragt wird. Als Grund für die angespannte Lage auf dem Gebrauchtwagenmarkt nennt Omari mehrere gleichzeitig stattfindende globale politische und wirtschaftliche Ereignisse, darunter auch die Corona-Pandemie.

Bis nach Stuttgart gefahren

Auch einen Gebrauchtwagenkäufer – der allerdings nicht mit Namen in der Zeitung genannt werden möchte – haben wir zur aktuellen Lage befragt.

Es sei derzeit schwierig, ein bestimmtes Modell zu einem annehmbaren Preis zu finden. Er habe für seinen Sohn ein Einstiegsmodell zu einem günstigen Preis gesucht. Doch der Markt sei wie leergefegt gewesen: Die Suche erwies sich also als sehr zeitintensiv und habe ihn durch die gesamte Region geführt, sogar bis ins Hessische und den Großraum Stuttgart. Dabei sei er auf Preise gestoßen, die nicht immer den Zustand des jeweiligen Fahrzeugs widerspiegelten.

Negative Erfahrungen habe er vor allem mit Internet-Händlern gemacht. Die im Netz veröffentlichten Bilder sowie die angegebenen technischen Daten hätten vor Ort nicht immer mit der Realität überein gestimmt.

Fündig sei er schließlich bei einem Händler in Leonberg geworden, der offen auf technische Mängel hinwies und bereit war, den Preis entsprechend anzupassen. Nach etwas Eigenleistung wird er seinem Sohn einen motorisierten fahrbaren Untersatz übergeben können, bei dem das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.