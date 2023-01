Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Markelsheimer Kolping-Theater - „Unverhofft kommt doch so oft“. Langer Beifall bei der Premiere. Weitere Aufführungen stehen an Markelsheim: Fiese Aktionen in wunderbarer Kulisse

Zeitaktuell, temporeich, irre komisch und mit einem Schuss Lokalkolorit – so begeistern die Akteure des Markelsheimer Kolping-Theaters in der 55. Saison das Publikum.