Markelsheim errichtet Lebensturm für Insekten

Markelsheim. Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer – den Insekten fehlt in unseren ordentlichen Siedlungen und Landschaftsräumen der Lebensraum. Denn sie fühlen sich besonders in der unberührten Natur wohl, wo es viele Versteckmöglichkeiten und Nahrungsangebote gibt.

AdUnit urban-intext1

Der Lebensturm steht direkt an der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim. © WG Markelsheim

Zum 22. Mai, dem Internationalen Tag der Biologischen Vielfalt, wurde der Bau des ersten Lebensturms bei der Weingärtner (WG) Markelsheim vollendet. Mit Elmar Patermann von der Naturschutzgruppe Taubergrund hatte das Bau-Team kompetente, fachliche Unterstützung bei Planung und Errichtung. Die verwendeten Materialien stammen dabei fast ausschließlich aus den eigenen Weinbergen – neben alten Weinbergstickeln als Grundgerüst wurde auf Lesesteine sowie alte Rebknorzen als Einrichtung zurückgegriffen.

„Unser Anliegen als landwirtschaftlicher Betrieb mit unserer Arbeit in der Natur ist es, Aufmerksamkeit auf das Thema Biologische Vielfalt zu lenken“, sagt WG-Vorstandsvorsitzender Michael Schmitt. Besonders im Weinberg sei Artenvielfalt mehr als erwünscht. „Wir sind jedes Mal erfreut, wenn wir Mauereidechsen, Tagpfauenaugen oder unsere Rebhuhn-Pärchen in den Weinbergen sichten“, denn jede Art an Tieren oder Pflanzen stellt einen Indikator für das Funktionieren des Weinbergs als Ökosystem dar.

Laut dem Nabu hat die Biomasse an Insekten in den letzten 30 Jahren um ca. 75 Prozent abgenommen! „Dabei sind Insekten zweifelsohne systemrelevant und dennoch haben wir noch nicht gelernt, sie in dem Sinne wertzuschätzen, wie sie es verdienen“, heißt es von den Experten.

AdUnit urban-intext2

Die Weingärtner Markelsheim wollen mit ihrem Projekt Lebenstürme jedoch zeigen, dass Insektenschutz ganz einfach sein kann. Denn auch jeder Einzelne kann seinen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Statt einem reinen Steingarten kann eine Steinmauer einen Garten mit Grünfläche ergänzen.

Schon eine Ecke oder einen Streifen Wiese im Garten stehen zu lassen, statt zu mähen, freut die kleinen Lebewesen. Zudem stillt eine artenreiche Blühwiese die unterschiedlichen Vorlieben von Insekten und ist dabei auch noch schön anzusehen. Daneben stellt ein Insektenhotel oder Lebensturm die perfekte Ergänzung dar.

AdUnit urban-intext3

Weitere Lebenstürme sollen in der Region folgen. Weitere Infos im Internet unter www.markelsheimer-wein.de. wg

AdUnit urban-intext4