Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wohnbauprojekt - Am Standort der ehemaligen Metzgerei Eidel entstehen sechs geräumige Reihenhäuser / Investitionssumme liegt bei rund vier Millionen Euro Markelsheim - an exponierter Lage tut sich etwas: Tage des „Deutschen Hofes“ gezählt

Die Tage des „Deutschen Hofes“ in Markelsheim sind gezählt. In wenigen Monaten sollen die Bagger anrücken, um Platz zu schaffen für eine attraktive Wohnbebauung in Form von sechs Reihenhäusern.