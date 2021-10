Maria Himmelskönigin im Madonnen-Ländle

Bad Mergentheim. Die Kurstadt liegt in einem reich gesegneten Landstrich. Wir sind zwar nicht reich an guten Äckern, im Muschelkalk hieß es zu allen Zeiten „viel Steine gab´s und wenig Brot“, doch gerade diese auch heute noch geltende Lebens-Weisheit steht den Ur-Mergentheimern gut an. Das gilt immer noch. So ist der Blick in unsere Straßen und Gassen ein Schauen in innere und innige Liebe zur Heimat, in der besonders viele Madonnen zu entdecken sind.

So gut wie alle Hausmadonnen, Kirchenmadonnen, Mauermadonnen sind erfasst (laut Kolb gibt es sechs Madonnen-Typen). Ob „Segne du Maria“, Maria Immaculata, Maria-Pieta, alle sind aufgelistet. Am meisten bekannt in Mergentheim ist die „Schlangentöter“-Madonna. Für mich (Autorin Lydia Lauer) am beeindruckendsten ist jedoch Maria als Himmelskönigin. Als Mutter des Gottes-Sohnes fällt ein großes Strahlen auf sie und selbst im gemeißelten Stein erstrahlt Maria als liebende Menschenmutter und als Gottes-Gebärerin. Nicht nur die Grünewald-Madonna, welche als Kunstschatz bei uns beheimatet ist, auch die Strahlenkranz-Madonna im Münsterschatz, die vom letzten regierenden Hochmeister des Deutschen Ordens Maximilian Franz bei Dörfler und Wagner in Auftrag gegeben wurde, heben uns aus dem Alltag. Auch die in einer Mauernische im Pfarrgang stehende Maria mit Kind, dargestellt als fränkische Barock-Herzogin, die uns ihr Kind als Weltenherrscher präsentiert, hinterlassen bleibende Eindrücke. Selbst eine kleine Darstellung, eine Pieta aus Alabaster im Deutschordensmuseum, strahlt trotz tiefer Trauer der noch sehr jungen Maria königliche Hoheit aus.

Fürsprecherin

Maria als Himmelskönigin in einer Mauernische im Pfarrgang: Sie zeigt ihr Kind als Weltenherrscher. © Lydia Lauer

Im Jahrhundert vor der Reformation ist die Marienverehrung auf einem Höhepunkt: Maria als weinende Mutter unter dem Kreuz, Maria als mächtige Himmelskönigin, Maria als wichtigste Fürsprecherin des frommen Christen.

Maria ist in allen Kirchen als Mittlerin zu Gott vertreten und ihre Darstellungen zeugen von großer Kunst und überzeugten gläubigen Künstlern.

Bis heute besteht in Franken eine große Volksfrömmigkeit, die durch Wallfahrten, Andachten und Mariengebete bezeugt wird.

Maria wird im Katholischen nicht angebetet. Sie ist Mittlerin, die auch uns heutige Menschen zu Christus und durch ihn zu Gott führen will. In allen Kulturen hat das Bild der Mutter einen besonderen Stellenwert. In der Verehrung, in der künstlerischen und kultischen Auseinandersetzung wird dies sichtbar.

Auch in der heutigen Zeit gibt es starke Mariendarstellungen: die Stalingrad-Madonna (1942) oder Darstellungen aus Afrika. Besonders freut mich die neue, in 2019 geweihte Fahne der Rosenkranzbruderschaft der katholischen Pfarrgemeinde Johannes Baptist, die in der Marienkirche neben dem Hauptaltar aufgestellt ist. Lydia Lauer