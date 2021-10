Maria Hilf im Relief ist sonst recht selten

Bad Mergentheim. Die jahrhundertelange Türkengefahr, die im Konzil von Trient klar definierte Stellung der Gottesmutter sowie die anschließende Gegenreformation haben der Marienverehrung neuen Aufschwung gegeben.

Als die Türken 1683 Wien belagerten, betete Kaiser Leopold in Passau vor dem Maria Hilf-Gemälde nach Lukas Cranach. Die Ritter des Deutschen Ordens waren in die Türkenabwehr eingebunden. Der ehemalige Mergentheimer Hauskomtur von Reisach sorgte 1780 für einen neuen Maria Hilf-Altar in der „ Deutschmeisterischen Hofkapelle“ der Kapuzinerkirche.

Wegen des fehlenden klassizistischen Holztores scheint diese Skulptur im Wesenlosen zu schweben. © bfs

Der von Johann Georg Auwera ( 1740-1823) geschaffene Rokoko-Altar wurde Ende des 19. Jahrhunderts abgebrochen, die Kapelle nazarenisch ausgemalt. Hans Heinrich Ehrler hat den alten Maria Hilf Altar noch gesehen.

Für Georgs jüngeren Bruder Michael Joseph Auwera (1748-1813) gab’s keine Maria Hilf-Altäre mehr zu entwerfen. Dafür hat er in Mergentheim neben St. Florian, dem erneuerten St. Urban und dem ausgemusterten Chorbogenkreuz im Münster einige beachtliche Madonnen hinterlassen. So Nonnengasse 5 das aus grünlichgelben Sandstein gehauene Maria Hilf-Relief. Die meisten Darstellungen dieses Typs sind Gemälde. Unsere Stadt hat das seltene Glück, Maria Hilf auch als Skulptur bewahrt zu haben.

Was auffällt ist die Ähnlichkeit mit dem klarer konturierten Bildwerk am Brünnerschen Haus, Ehrler-Platz, das unsere erste Folge eröffnete. Was dort der Gruppe von Mutter und Kind die Grundlage gibt, die Mondsichel, scheint in der Nonnengasse mit dem Faltenwurf des Marienmantels zu verschmelzen. Gemeinsam ist beiden Darstellungen die Schlange mit dem Apfel im Maul und das begrenzende Paar der Puttenköpfe.

Der Hausbesitzer Heppel gab Michael Joseph Auwera den Auftrag für das Relief, als steinern fromme Versicherung. Wir lesen ergänzend die Inschrift: „Maria Hülf hat Caspar Heppel dieses Bildnis machen lassen“. Darunter steht die Jahreszahl 1803. Leider hat der Abbruch des mit klassizistischen Zopfgirlanden verzierten Holztores die Wirkung der Skulptur gemindert. Sie schwebt nun haltlos über einem wesenlos verglasten Torbogen.

Ein farbig gefasstes ungleich bescheideneres, aus Sandstein gehauenes Maria Hilf-Relief des selben Künstlers finden wir am Haus Mühlwehrstraße 1. Wenig beachtet – das Wetterfähnchen der Kapuzinerkirche, eine aus Blech geschnittene Silhouette des Gnadenbildes Maria Hilf. bfs