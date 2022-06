Wachbach. „Hereinspaziert! Manege frei für die Kinder!“: So tönte es vergangene Woche in Wachbach, denn der Zirkus „Hoppla“ gastierte in der Ottmar-Schönhuth-Schule.

70 Schüler tauchten ein in die Zirkuswelt. Begeistert schlüpften sie in die Rollen von Clowns, Akrobaten, Seiltänzern und Zauberern.

Das alles geschah unter der fachkundigen Anleitung der Zirkuspädagogen Thomas Helge Janoske alias Janosch, Ilja Landsberg und Luca Joos. Die „Zirkusmänner“ sind seit vielen Jahren mit „Hoppla“ in ganz Deutschland unterwegs, um eine ganz andere Art des Lernens zu vermitteln.

Basierend auf dem Konzept der Erlebnispädagogik stärkt solch eine Zirkus-Projektwoche das soziale Miteinander der Kinder. Zudem werden sowohl die kindliche Entdeckerfreude als auch ihr Durchhaltevermögen gefördert. Ganz nebenbei entdeckte so manches Kind an sich verborgene Talente. Und natürlich hatten alle jede Menge Spaß.

Den krönenden Abschluss der Zirkuswoche bildete die Zirkus-Show vor etwa 200 Gästen, die am Ende mit Beifall nicht geizten. Und natürlich waren sich alle einig: So eine Zirkus-Projektwoche soll unbedingt wiederholt werden. Das fanden auch die Eltern, die die Woche tatkräftig unterstützt hatten und auf Initiative des Fördervereins sogar die Bewirtung übernahmen.

Ermöglicht wurde die Zirkuswoche durch den Förderverein der Schule, der den Löwenanteil der Kosten übernahm. Zusätzlich förderten lokale Firmen das Projekt.