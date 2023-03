„Man hat sich das leichter vorgestellt“

Odenwald-Tauber. Man fühlt sich ein bisschen an die Grundsteuer erinnert: Mit langer Vorlaufzeit wird von der Bundespolitik eine konkrete Frist gesetzt, die dann deutlich verfehlt wird und eine Verlängerung unausweichlich macht.

Für Heidi Schmid, Dezernentin für Digitalisierung im Gemeindetag Baden-Württemberg, kommt der bisher schleppende Fortschritt (siehe weiteren Bericht) in Sachen OZG wenig überraschend. „Die Verwaltung ist ja viel älter als der Wunsch nach Digitalisierung und dementsprechend nicht unbedingt auf digitale Durchführbarkeit getrimmt“, beschreibt sie die Ausgangslage.

Dabei war das Konzept auf Praktikabilität angelegt. Damit nicht jede der bundesweit über 11 000 Kommunen jede Leistung selbst digitalisieren musste, wurde nach dem „Einer für alle“-Prinzip gearbeitet. Es sollte also in der Theorie möglich sein, dass eine bestimmte Leistung von einem Bundesland oder einer Kommune digitalisiert und den anderen Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellt wird, die diese dann übernehmen können.

Hohe Komplexität

In der Praxis seien solche Dinge aber nicht so einfach wie zuvor erdacht, erklärt die Gemeindetagsvertreterin: Die Komplexität, solche Vorgänge ins Digitale zu übertragen, sei höher als ursprünglich (von der Politik) gedacht. „100, am besten 120 Prozent Sicherheit, Datenschutz und Barrierefreiheit müssen dabei mit berücksichtigt werden und stellen Hindernisse auf dem Weg zur Digitalisierung dar“, erklärt Schmid.

Zudem seien die Kommunen, wie von Bettina Baumbusch exemplarisch geschildert, auch aus Sicht von Heidi Schmid bereits ohne diese Zusatzarbeit schon mit Regelungen überlastet. Auch warnt sie vor einer eindimensionalen Vorstellung von digitaler Verwaltung: „Digitalisierung kostet Geld, beispielsweise müssen für die Online-Vorgänge entsprechende Serverkapazitäten vorgehalten werden.“

Steiniger Weg

„Man hat es sich einfacher vorgestellt, als es ist. Die digitale Verwaltung ist nicht von Beginn an eine Autobahn, der Anfang ist ein überaus steiniger Weg“, schildert die Referentin ihre Eindrücke. Doch jetzt sei man auf einem guten Weg, Ende 2022 seien die ersten „Einer für alle“-Leistungen verfügbar gemacht worden, die flächendeckende Fortschritte und ein zukünftig höheres Tempo bei der Digitalisierung versprechen.

Auch wenn viele Vorgänge derzeit noch nicht digital erledigt werden können, sind zumindest einige Dinge bereits möglich. So können Anwohnerparkausweise, Meldebescheinigungen, Wohngeld, Ausschankerlaubnis, Geburtsurkunde oder Schwerbehindertenausweis ohne vorherigen Behördengang schon online beantragt werden, sofern die Kommune diese Verwaltungsleistung bereits aktiviert hat. Laut Heidi Schmid ist derzeit der Führerschein ins Visier der „Digitalplanung“ gerückt, hier steht eine nächste Leistung an, die von den Kommunen und Landkreisen übernommen werden kann. sr