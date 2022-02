Bad Mergentheim. Das Malen mit deckenden Farben erlernen und einüben kann man in einem Wochenendkurs, der am 4.und 5. März im Katholischen Gemeindehaus Bad Mergentheim stattfindet. Unter dem Motto „Formen - Farben - Flair“ werden in diesem Kurs zwei Bildkompositionen angelegt und in warme und kalte Töne gekleidet. Dabei wird Schritt für Schritt in einem mehrschichtigen Malprozess das Flair gesteigert.

Als Bildanregung dienen Zeitungsausrisse mit Motiven wie Mensch, Menschengruppe, Pflanzen oder Häuser. Kursleiter ist der Künstler, Kunsterzieher und Kunstkursorganisator des Klosters Bronnbach, Gunter Schmid.

Anmeldung und Informationen zum Kurs bei der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743, per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) oder über www.keb-mgh.de.

