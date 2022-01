Main-Tauber-Kreis: Knapp 1000 Landwirte bildeten sich online fort

Main-Tauber-Kreis. Knapp 1000 Landwirte bildeten sich unter dem Thema „Aktuelles aus dem Pflanzenbau und in Sachkunde Pflanzenschutz“ fort. Amtsleiter Meinhard Stärkel begrüßte und Maximilian Ferner sorgte für den perfekten technischen Ablauf.

Nicht nur die Verabschiedung des „Biodiversitätsstärkungsgesetzes“ durch den baden-württembergischen Landtag mit den Änderungen des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes brachte wichtige neue Anforderungen für die Landwirtschaft. So soll der Ausbau des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 30 bis 40 Prozent bis zum Jahr 2030 steigen. Auch eine Reduktion der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent bis 2030 soll erreicht werden. Dazu kommen schärfere Regelungen bei der Düngung und dem Grundwasserschutz.

„Momentan macht den Landwirten auch die Preisexplosion bei den Düngemitteln zu schaffen“ schilderte Pflanzenbauberater Uwe Helmich im seinem Vortrag. „Für jede 100 Kilogramm Erntegut, also für jeden Doppelzentner Getreide müssen jetzt drei Euro mehr an Düngerkosten bezahlt werden, deshalb gewinnt die Braugerste, die wenig Stickstoff benötigt an Wirtschaftlichkeit und noch mehr die Leguminosen wie Sojabohnen, Erbsen und Ackerbohnen, die den benötigten Stickstoff in Symbiose mit Knöllchenbakterien bilden“, riet Helmich.

Das vergangene Jahr mit seinem überdurchschnittlichen Niederschlag in den Monaten Juli und August ermöglichte eine Spitzenernte bei Silo- und Körnermais, jedoch fehlten Sonnenstunden, darunter litt der Ertrag und die Qualität bei Weizen und Braugerste. „Für die Winterkulturen brauchen wir jetzt Wintertage mit Schnee, damit diese vor strengem Frost geschützt sind“ wünschte sich der erfahrene Berater, der selbst Betriebsleiter ist.

Anforderungen und Regelungen

Über die aktuellen Anforderungen und Regelungen der Düngeverordnung informierte Wasserschutzberater Dennis Silberzahn im zweiten Onlinevortrag. Mit den Maps der LEL Schwäbisch Gmünd existiert ein Informationsangebot, das interaktive landwirtschaftliche Fachkarten im Infodienst bereitstellt. So kann jeder Landwirt betriebsspezifisch sehen, welche seiner Flächen etwa zu den Nitratgebieten oder der Erosionskulisse zählen. Ein Fachdatenlayer mit den Daten Hangneigung ist da. Dort herrschen etwa Abstandsauflagen zu Wasserläufen. Es besteht eine Aufzeichnungspflicht und es muss spätestens zwei Tage nach der Düngungsmaßnahme die Art und Menge des ausgebrachten Düngers dokumentiert werden. Wichtig ist die eindeutige Bezeichnung der Bewirtschaftungseinheit. Die Landwirte haben aufwendige Dokumentationspflichten, denn bis zum 31. März muss die betriebliche Gesamtsumme des Düngebedarfs und die betriebliche Gesamtsumme des Nährstoffeinsatzes aufgezeichnet werden.

Im dritten Vortrag berichteten die Pflanzenschutzberater Hartmut Lindner und Theodor Bender über die Erfahrungen im Pflanzenschutz im vergangenen Jahr und blickten in das Jahr 2022. Auf dem Versuchsstandort in Boxberg-Schwabhausen wurde ein mehrjähriger Saatzeitenversuch mit Wintergerste durchgeführt. Sicher ist, eine späte Saat reduziert das Verunkrautungsrisiko. Der erfahrene Pflanzenschutzberater Lindner zeigte auf, mit welchen Maßnahmen das Biodiversitätsstärkungsgesetz zum Erfolg werden soll. Dessen Ziele sollen durch technische Weiterentwicklung, die Substitution chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel durch biologische Verfahren und Mittel, die Steigerung des Anteils ökologisch wirtschaftender Betriebe, den Ausbau des Integrierten Pflanzenschutzes, die verstärkte Nutzung resistenter Sorten, das Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Privatbereich, die Reduktion chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel im Bereich des Verkehrs (insbesondere Gleiskörper) und dem Ausbau der Förderung zum Pflanzenschutzmittel-Verzicht und verstärktem Integrierterm Pflanzenschutz erzielt werden .Unter dem Integrierten Pflanzenschutz (IPS) versteht man eine Kombination von Verfahren, bei denen unter Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbautechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.

Hilfe bei der Überwachung

Bei der Überwachung von Schaderregern hilft der amtliche Warndienst und ISIP. So sollen Unkräuter, Krankheiten und Insekten beobachtet werden. Die Entscheidung fällt nach Schadschwellen, Bekämpfungsrichtwerten, der Nutzung von Prognosemodellen (zum Beispiel ISIP) und dem amtlichen Warndienst. Bevorzugt sollen physikalische und biologische Methoden statt chemischer Maßnahmen werden. Die spezifische und zielgenaue Anwendung soll durch nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel und Abdrift mindernde Technik erreicht werden. Bei der Begrenzung auf das notwendige Maß ist die Teilflächen- und Bandbehandlung durchzuführen. Zu den Resistenzvermeidungsstrategien gehört der Wechsel der Wirkstoffklassen und der Erfolg soll anhand von Spritzfenstern kontrolliert werden. Nach Meinung des Landwirtschaftsministeriums könnte Baden-Württemberg dem Bund ein Vorbild sein, deshalb gibt es weitere und strengere landesspezifische Vorgaben mit Pflichtmaßnahmen, die verbindlich einzuhalten sind. Lindner zog folgende Schlussfolgerung: Zukünftig kein Pflanzenschutzeinsatz mehr nach Gefühl, Gewohnheit, Kalender oder farbigen Prospekten von Handel beziehungsweise Industrie, sondern nur nach örtlicher Feldkontrolle, Befallsfeststellung, Schadschwellen, qualifizierter Beratung und anerkannten Prognosesystemen (www.isip.de) und Warndienst.

Theodor Bender stellte in seinem Vortragsteil schwerpunktmäßig die neue Pflanzenschutzanwendungsverordnung vor und zeigte auf, was sich durch das Glyphosatverbot in Wasserschutzgebieten ändert.

Kurzum auf die Landwirte wartet noch eine gewaltige Menge an Schreibtischarbeit im Winterbüro. So muss die fünfgliedrige Fruchtfolge geprüft, die Düngebedarfsermittlung erstellt, der Nitratinformationsdienst abgerufen und ausgedruckt und die Schlagkartei vervollständigt werden. Auch die Grundbodenuntersuchungen für alle Schläge dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Und der Agrardieselantrag kann jetzt elektronisch gestellt werden. tze