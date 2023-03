März zeigt sich frostig

Da heißt es nochmal stark sein: Der Märzwinter kommt! Gott seidank hatten wir noch keine 20 Grad, sonst wäre der Absturz jetzt besonders bitter. Aber auch so tut Petrus’ anstehende Attacke weh, müssen wir uns doch von Sonne und knappen zweistelligen Plusgraden flott wieder verabschieden.

Der sogenannte „Märzwinter“ kommt, und bringt mitunter nochmal Schnee bis in tiefe Lagen. Das wird sich einige Tage ziehen, erst so ab dem 12. März simulieren viele Wettermodelle wärmere Luft aus Südwesten.

Ansonsten tröstet auch der hohe Sonnenstand, der nächste Woche tagsüber trotz tiefer Temperaturen schon am möglichen Schnee auf den Höhen knabbern kann. Dauerhaft liegen bleibt da also nix.

Am Samstag scheint teilweise noch hübsch die Sonne, teils breiten sich aus Norden schon hochnebelartige Wolken aus. Erst abends und nachts fällt dann etwas Schneeregen oder Schneegriesel. Es werden 3 Grad in Bernsfelden, bis 6 in Niederstetten erreicht.

Am Sonntag gibt es nur noch gebietsweise ein paar Aufheiterungen zwischendurch, sonst fällt aus kompakten Wolken mitunter etwas Schneeregen oder Schnee bei 1 Grad in Streichental, bis 4 in Bad Mergentheim.

Auch am Montag und Dienstag regnet und schneit es immer wieder mal bei 2 bis 6 Grad. Höhepunkt der „Märzwinter-Phase“ dürfte der Mittwoch werden mit windigem Wechselwetter aus Sonne, Schnee- und Graupelschauern, stellenweise sogar Wintergewittern bei wenig über 0 Grad. Zum Donnerstag dürften die Schauer dann in Regen übergehen und allmählich wieder mildere Luft bringen, so dass zum Wochenende auch wieder nahe oder gar über 10 Grad möglich werden. Es bleibt vorerst aber wohl unbeständig.

Andreas Neumaier