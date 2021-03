Bad Mergentheim. Zwei Kinder wählten am Samstagabend mehrfach den Notruf, obwohl sie keine Hilfe brauchten oder ein Notfall vorlag. Gegen 18 Uhr riefen die beiden 13-jährigen Mädchen die Notrufnummern 110 und 112 von einer Telefonzelle in der Poststraße in Bad Mergentheim an. Als Polizeibeamte an der Telefonzelle eintrafen, waren die Mädchen noch in der Kabine. Zu diesem Zeitpunkt war noch die Nummer 110 gewählt. Die Mädchen wurden anschießend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei wies in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass der Missbrauch von Notrufen kein Bagatelldelikt ist. Hierbei handele es sich um eine Straftat.