Bad Mergentheim. Die Befliegung der Gesamtgemarkung Bad Mergentheim für die Ermittlung der gesplitteten Abwassergebühr ist beschlossene Sache.

Der Bauausschuss hat einstimmig und in eigener Zuständigkeit in seiner Funktion als Eigenbetriebsausschuss „Abwasserwirtschaft“ festgelegt, dass die Firma Hansa Luftbild AG aus Münster mit der Befliegung der Gesamtgemarkung von Bad Mergentheim zum Angebotspreis von 85 953,70 Euro beauftragt wird.

Die letzte Befliegung fand vor zehn Jahren (2011) statt. Zwischenzeitlich haben sich laut Stadtverwaltung einige Veränderungen und zusätzliche Baumaßnahmen ergeben. So sind beispielsweise versiegelte Flächen (Carports, Stellplätze) entstanden, die baurechtlich nicht genehmigungspflichtig sind und somit auch nicht zwangsläufig erfasst sind. Das mache eine neue Befliegung notwendig.

Die Stadt Bad Mergentheim hat die gesplittete Abwassergebühr 2012 eingeführt.

Sie teilt sich in den Verbrauch an Frischwasser einerseits und in den Grad der Flächenversiegelung andererseits auf.

Dies erfordert eine möglichst genaue Ermittlung der versiegelten beziehungsweise der dem Kanal zufließenden Flächen der einzelnen Flurstücke. sabix