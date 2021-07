Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Eine besondere Filmvorführung bieten die Grünen Main-Tauber. In Zusammenarbeit mit dem Kino „Movies“ zeigen sie am Sonntag, 8. August, um 19 Uhr den Film „Die große Versuchung – Lügen bis der Arzt kommt“.

Anders als der Titel vielleicht vermuten lässt geht es in der unterhaltsamen Komödie nicht etwa um „fake news“, sondern um die Bemühungen der 120 Einwohner des kanadischen Inselhafens Tickle Head, einen niedergelassenen Arzt zu bekommen.

Nicht übertragbar

Hintergrund für die Auswahl gerade dieses Films ist die auch für den Flächenlandkreis Main-Tauber wichtige Frage, wie die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gesichert werden kann.

Die im Film präsentierten Methoden sind laut Grünen sicher nicht übertragbar und zur Nachahmung empfohlen. Er soll jedoch zur politischen Diskussion anregen und bestens unterhalten.

Am Rande der Veranstaltung stellt sich Charlotte Schneidewind-Hartnagel vor, die Direktkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl am 26. September. Es besteht die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen, mit ihr ins Gespräch zu kommen und mit den Grünen zu diskutieren.

Die Veranstaltung war im Waldkino am Wildpark geplant und wurde bereits entsprechend beworben. Eine Open-air-Filmvorführung im Ambiente des Oberbürgerwaldes wäre etwas Besonderes gewesen, so die Grünen. Aufgrund von Beschwerden der CDU im Bad Mergentheimer Gemeinderat (siehe „Gemeinderat in Kürze“ auf dieser Seite) wurde die Vorführung im Waldkino abgesagt.

Bereits gelöste Eintrittskarten werden ungültig und erstattet. Die Vorführung des Films „Die große Versuchung – Lügen bis der Arzt kommt“ findet nun im Kino in der Johann-Hammer-Straße 1 in Bad Mergentheim statt. Die dort geltenden Corona-Regeln sind zu beachten. grue