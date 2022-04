Lucas Ziegler in der Schlosskirche

Bad Mergentheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet dieses Jahr wieder die Konzertreihe „Orgeln in Hohenlohe“ an den sechs Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten, jeweils um 19 Uhr, statt. Bespielt werden teilweise historische, aber auch modernere Instrumente in unterschiedlichen Kirchen der Region. Im zweiten Konzert am 1. Mai um 19 Uhr gibt Kantor Lucas Ziegler ein „Heimspiel“ und lässt ein abwechslungsreiches Programm an der 1990 erbauten Plum-Orgel der Schlosskirche Bad Mergentheim mit ihren 36 Registern auf drei Manualen und Pedal erklingen. Zu Gehör gebracht werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Heinrich Rinck (der bei einem Bach-Schüler Unterricht nahm), Joseph Jongen und Charles-Marie Widor. Die „Königin der Instrumente“ wird in der Vielfalt ihrer Klangfarben vorgestellt. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Fortführung der Reihe werden erbeten.

