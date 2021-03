Bad Mergentheim. Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der Citygemeinschaft Bad Mergentheim, äußert sich auf Anfrage der Redaktion zur Verwendung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung (Tauberbischofsheim möchte hierzu Modellstadt werden) und zum Umgang der Politik mit dem Einzelhandel.

Kuhn beklagt, dass weiterhin große Teile der Einzelhandelsgeschäfte durch die Corona-Bestimmungen in ihrer Geschäftstätigkeit eingeschränkt werden. Dagegen seien der Lebensmittelhandel und Drogerien nie eingeschränkt worden, obwohl sie „für etwa 90 Prozent der täglichen Kundenkontakte“ stünden. Seit 8. März seien nun weitere, teils sehr kundenstarke Teile des Einzelhandels wie zum Beispiel Garten- und Baumärkte, Blumenläden oder Buchhandlungen privilegiert. Dank guter Hygienekonzepte sei dies alles auch gar kein Problem und müsse nun aber für den gesamten Einzelhandel Anwendung finden, denn aktuelle Analysen des Robert-Koch-Instituts würden das Infektionsrisiko im Einzelhandel als „niedrig“ einstufen.

Zur Luca-App teilt Kuhn für die Citygemeinschaft mit: „Die App wäre für uns eine echte Alternative zu den diffusen, unterschiedlichen und beleghaften Möglichkeiten bisher. Nun sind uns die Hände gebunden, da wir Termine (Click & Meet) machen müssen und die Nachverfolgungsmöglichkeit alleine nicht ausreicht. Wir müssten also für den Moment sowohl die Kunden mit Terminen und mit der App bearbeiten. Für viele Kunden nicht zumutbar. Ich halte jedoch den Einsatz der App und ergänzend eine separate (wohl meist händische) Alternative für alle, die kein Handy haben, für eine gute Erfassungsvariante. Wir sollten es endlich mal hinbekommen in unserem Land eine einheitliche, funktionsfähige Nachverfolgungsapp so an die Bürger zu bringen, dass sie von allen auch benutzt wird und damit die Infektionsketten schnell erkannt werden können.“