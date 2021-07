Lkw überholt und Fiatfahrer gefährdet

Bad Mergentheim. Ein blaugrüner Audi A6 hat am Mittwochmorgen Verkehrsteilnehmer in Bad Mergentheim gefährdet. Gegen 10 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Fiat auf der Bundesstraße 19 von Rengershausen in Richtung Stuppach unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Hachtel kam dem Mann ein Lkw entgegen. Kurz bevor die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, scherte der gesuchte Audi hinter dem Lkw aus und überholte diesen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 41-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Sowohl der Audi als auch der Lkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht die Polizei die unbekannte Person am Steuer des Audi. Zeugen, die Hinweise geben können, und der unbekannte Lkw-Fahrer sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1