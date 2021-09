Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“ startet - 600 Musiker beteiligt / An diesem Samstag und Sonntag Programm in Weikersheim und Bronnbach / Fortsetzung am 25. September in der Kurstadt Live-Musik an drei Wochenenden in vier Kultur-Spielstätten in Main-Tauber

Die Blaskapelle Löffelstelzen beim Pferdemarktumzug im Schlossinnenhof Bad Mergentheim: Blasmusik live und Open-Air gibt es beim Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“, das am Samstag, 18, und Sonntag, 19 September, startet. © Barbara Kurz