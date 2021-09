Live-Musik an drei Wochenenden in vier Kultur-Spielstätten

Main-Tauber-Kreis. Das Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“ beginnt an diesem Wochenende, 18. und 19. September, im Kloster Bronnbach und in der Tauberphilharmonie Weikersheim. 600 Musiker sind insgesamt an drei Wochenenden beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Kloster Bronnbach treten am Samstag, 18. September, die D’Schrozberger Schairemussich, die Musikkapelle Dertingen, der Musikverein Bavaria Neunkirchen, der Musikverein Uissigheim sowie die Musikkapelle Grünsfeld auf. Die Wittighäuser Musikanten, die Jugendblaskapelle Löffelstelzen, der Musikverein 1968 Blaskapelle Löffelstelzen sowie der Musikverein Pülfringen sind am Sonntag, 19. September, ebenfalls in Bronnbach zu Gast.

„Wir laden alle herzlich ein, die Kultur- und Vereinswelt im Landkreis zu unterstützen und die öffentlichen Konzerte zu besuchen“, sagt Landrat Christoph Schauder. „Nach Monaten der pandemiebedingten Stille freuen wir uns, endlich wieder Live-Musik präsentieren zu können – und dann auch gleich an so schönen Orten, draußen und bei freiem Eintritt“.

In der Tauberphilharmonie Weikersheim startet am Samstag, 18. September, die Gruppe „BlechIntakt“ aus Aub, gefolgt vom Musikverein „Stadtkapelle aus Freudenberg“, der Musikkapelle Vilchband und der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach. Am Sonntag, 19. September, spielen die Original Taubertaler Musikanten, die Original Heckfelder Musikanten, die Trachtenkapelle Stuppach, der Musikverein Umpfertal sowie die Winzerkapelle Beckstein in Weikersheim auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir haben im Vorfeld zu diesem Projekt sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und sind natürlich sehr stolz, diese landkreisverbindenden Konzerte initiiert zu haben“, sagt Intendant Johannes Mnich von der Tauberphilharmonie. „Mit Angeboten für die Jugend und der Unterstützung für die musikalische Vereinswelt setzen wir ein starkes Zeichen für die Wiederbelebung der Kultur“.

„Das Projekt ‚Auf!Takt Tauberfranken’ ist schon deshalb ein Gewinn für den Landkreis, weil sich erstmals die großen Kulturträger Tauberphilharmonie, Kurverwaltung, Kloster Bronnbach und Burg Wertheim gemeinsam präsentieren“, sagt Frank Mittnacht, Leiter des Kulturamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. „Die Zusammenarbeit war von Anfang an von großem Vertrauen, gemeinsamer Begeisterung und Kreativität geprägt. Vielleicht schaffen wir im kommenden Jahr eine Wiederholung“, hofft Mittnacht.

Am 25. September

Den Klanggarten im Kurpark Bad Mergentheim bringt am Samstag, 25. September, das Duo June & Leo, die Gruppen Frankinelli, Unterwegs und Peter & The Heartbreakers zum Klingen. Die Zuschauer können sich am Sonntag, 26. September, auf Lukas Rudoph und Diana Brekalo, die Both’s Band, die Zwiefach-Boarischen, U’bedingt Blech, 3 Freunde und PM 60 freuen.

Am 10. Oktober

„Endlich vor Publikum“ singen Chöre auf dem Wertheimer Marktplatz am Sonntag, 10. Oktober. Am Chorfest beteiligen sich Catiamo Marktheidenfeld, der Männergesangsverein Frohsinn Steinbach, der Männergesangsverein Harmonie Külsheim, New Future, das Vocalensemble Würzburg e.V. sowie die Vocalis Dertingen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jede Spielstätte bietet neben Live-Musik auch Getränke und Essen sowie ein Sonderprogramm an. In Weikersheim lädt eine Kinderkleiderbörse zum Stöbern ein, Sonderführungen zeigen die Vielfalt des Klosters Bronnbach, Bad Mergentheim bietet Workshops für Jugendliche und Kinder – und Wertheim veranstaltet ein gemeinsames Singen. Insgesamt werden an den vier Spielstätten mehr als 600 Musikerinnen und Musiker erwartet.

Für alle Konzerte gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.

Auf der Website www.auftakt-tauberfranken.de gibt es weitere Informationen zum Rahmenprogramm sowie den genauen Ablauf- und Spielplan. lra