„LiteraturKino“ startet wieder

Bad Mergentheim. Das „LiteraturKino“ startet am Dienstag, 1. Februar mit dem Film „Der geheime Garten“ nach dem Roman von Frances H. Burnett. Zum Inhalt: Nachdem die zehnjährige Mary Lennox, Tochter eines englischen Kolonialbeamten in Indien, ihre Eltern verloren hat, wird sie zu ihrem Onkel nach England geschickt, der in einem Herrenhaus am Rand eines ausgedehnten Moores residiert. Dem eigensinnigen Mädchen fällt es nicht leicht, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Das ändert sich, als Mary ihren gleichaltrigen Cousin Colin kennenlernt, der an einer mysteriösen Krankheit leidet und deshalb von seinem Vater versteckt gehalten wird. Gemeinsam entdecken und erobern die beiden Kinder die rätselhafte und verwunschene Welt eines geheimen Gartens, den jahrelang niemand mehr betreten hat. Hier, inmitten der Pflanzen und Tiere, in engem Kontakt mit der Natur, gelingt es den beiden durch ihre soziale Umwelt geschädigten jungen Menschen, eine neue, positive Einstellung zu sich selbst zu finden. Die Regie führte Marc Munden, es spielen Dixie Egerickx, Colin Firth und Julie Walters.

Weiter geht es am 1. März mit dem Film „Niemand ist bei den Kälbern“ nach dem Buch von Alina Herbing und am 5. April mit „Schachnovelle“ von Stefan Zweig.

