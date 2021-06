Literatur, Musik und Wasserspiele

Bad Mergentheim. Das Kur- und Salonorchester Hungarica brachte bereits Ende Mai die Musik in den Kurpark zurück. Seit 11. Juni sind die Kurmusiker freitags, samstags und sonntags zusätzlich um 19.30 Uhr zu hören. Und eine extra Zugabe geben sie an den Junisonntagen in Form eines Promenadenkonzertes um 10.30 Uhr. Parallel zu den Abendkonzerten an den Wochenenden hat das Café Amadeus bis 21 Uhr geöffnet.

Und wer ab 17. Juni donnerstags um 19.15 Uhr im Kurpark ist, kann sich im Juni knapp eine Stunde von den Wasserspielen verzaubern lassen. Das Kurorchester wird ab Juli in den normalen Spielbetrieb wechseln: täglich, außer dienstags und donnerstags, um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr.

Nach langer Pause und einer Reihe an Onlineveranstaltungen erfahren ab Juli die Dienstags-Veranstaltungen des Instituts für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness um 19.30 Uhr einen Neustart in der Wandelhalle.

Mit zwei musikalischen Höhepunkten kehren die Veranstaltungen in die Wandelhalle zurück. Michael v. Zalejski bringt am 1. Juli mit seiner Hommage an Udo Jürgens „Merci Udo“ dessen größte Hits auf die Bühne. Mal tiefsinnig, mal selbstironisch voll funkelnder Schönheit und verruchter Leidenschaft nimmt Helena Goldt am 22. Juli ihr Publikum mit auf eine weltumspannende Reise voller Sehnsucht, Rausch, Melancholie und Lust aufs Leben.

Wer es eher literarisch mag, kann dieser Vorliebe am 8. und 9. Juli sowie am 28. und 29. Juli nachgehen. Die Reihe „Literatur im Schloss“ ist mit seinem Sommerfestival zu Gast im Klanggarten, unter anderem mit Judith Hermann und Anne Weber.

Ausgewählte Kultur an einem ausgewählten Ort heißt es erneut im August: In der idyllisch anmutenden Atmosphäre gibt es unter anderem schwäbische Comedy mit Hämmerle & Leibssle, die Hits der Beatles mit der Lonely Hearts Club Band und Flamenco von Café del Mundo.

Bei schönem Wetter finden die Veranstaltungen des Kurorchesters am Musikpavillon statt. Nach aktuellem Stand entfällt die Testpflicht wie auch für den Außenbereich des Cafés. Es gilt jedoch zu beachten, dass für alle Veranstaltungen, die in der Wandelhalle stattfinden, weiterhin nur für genesene und geimpfte Personen (oder mit gültigem Negativ-Test) der Zutritt erlaubt ist. kv

