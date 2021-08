Bad Mergentheim. Was für ein Finale des Sommerfestivals von „Literatur im Schloss“ im Klanggarten des Kurparks Bad Mergentheim: Katja Riemann stellt am 26. August ihre „Projektreisen“ vor, Sharon Dodua Otoo liest am 27. August aus „Adas Raum“, und Elisabeth Edl und Hannelore Hoger begeben sich am Samstag, 28. August, mit Flaubert in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Neuübersetzung

Es ist die lang erwartete Neuübersetzung von Gustave Flauberts epochalem, ungeheuer modernen Roman: Gesellschaftsgeschichte und Liebesgeschichte, vielfältig, böse, melancholisch. Die „Éducation sentimentale“ wurde nach „Madame Bovary“ Flauberts zweites Meisterwerk: Frédéric Moreau ist 18, und es wird ernst. Auf einem Seine-Dampfer verliebt er sich sofort und lebenslänglich. Doch Madame Arnoux ist verheiratet! Der Held tröstet sich mit Rosanette und stolpert in die 48er Revolution, die eine ganze Gesellschaft aus der Bahn wirft. Flaubert folgt ihm zu den verwirrenden Frauen und den langweiligen Männern, bis hin zu dem berühmten, illusionslosen Schluss: Ja, wenn das Männlichkeit sein soll … In der Neuübersetzung „Lehrjahre der Männlichkeit“ (Hanser Verlag) von Elisabeth Edl ist Flauberts Roman noch einmal ganz anders zu entdecken. Elisabeth Edl wird an diesem Abend mit Moderatorin Beatrice Faßbender über Flaubert und die Kunst des Übersetzens sprechen. Die große Theater- und Filmschauspielerin Hannelore Hoger liest Passagen aus Flauberts „Lehrjahre der Männlichkeit.

Bekannt als „Bella Block“

Elisabeth Edl wurde 1956 in Wagna (Österreich) geboren, studierte Germanistik und Romanistik in Graz. Seit 1995 arbeitet sie als Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin in München. Für ihre Übersetzungen und Editionen französischer Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts wurde sie häufig ausgezeichnet. Hannelore Hoger, 1941 in Hamburg geboren, gehört zu den bekanntesten deutschen Theater- und Filmschauspielerinnen. Bekannt wurde sie in den 60er und 70er Jahren vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Augusto Fernandes und Peter Zadek am Theater und mit dem Filmregisseur Alexander Kluge. Sie wirkte unter anderem in „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“ und in „Deutschland im Herbst“ (1978) mit. Ein größeres Publikum kennt sie aus etlichen Fernsehrollen, allen voran als Kommissarin „Bella Block“ im ZDF. Zu sehen war sie auch in vielen weiteren Kinofilmen, etwa in Volker Schlöndorffs „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ oder in Helmut Dietls „Rossini“.