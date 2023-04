Lions Club unterstützt den Jugendfonds

Main-Tauber-Kreis. Der Lions Club Bad Mergentheim hat auch im vergangenen Jahr einen Adventskalender aufgelegt. Mit den Einnahmen des Projektes unterstützt der Club jedes Jahr wohltätige Initiativen. Die Fränkischen Nachrichten sind Medienpartner der Aktion und veröffentlichen in der Adventszeit täglich die Gewinnnummern. Hinter den Türchen des Adventskalenders verbergen sich wertvolle Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bandbreite der Gewinne reicht von den unterschiedlichsten Einkaufsgutscheinen über Verzehrgutscheine in verschiedenen Restaurants, Dienstleistungsgutscheine bis hin zu Highlights wie Reisegutscheinen, Gutscheine für Golfkurse und ein E-Bike.

Gutes in zweifacher Hinsicht

Der Erlös in Höhe von 10 000 Euro aus dem letztjährigen Adventskalenderverkauf war für den Jugendfonds Main-Tauber-Kreis bestimmt. Der Präsident des Lions Club Bad Mergentheim, Professor Axel Gerloff, hob hervor, dass das Projekt in zweifacher Hinsicht Gutes bewirkt. Zum einen bereiten die Preise den Gewinnern Freude. Zum anderen profitieren benachteiligte Jugendliche in der Region. Der Präsident erklärte, dass es dem Serviceclub wichtig ist, neben Projekten auf nationaler Ebene (Hilfe für Flutopfer im Ahrtal) und internationaler Ebene (Ukrainehilfe) auch gemeinnützige Einrichtungen vor Ort zu fördern.

Sozialdezernentin Elisabeth Krug bedankte sich anlässlich der Spendenübergabe an das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises für die großzügige Unterstützung des Jugendfonds. Sie betonte, dass die Hilfsbedürftigkeit in den letzten Jahren – auch bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie – weiter zugenommen habe. Der Jugendfonds gewährt Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in prekären Lebenslagen.

Er kann in Notsituationen schnell reagieren und dadurch größere Problemlagen vermeiden. So werden zum Beispiel die Teilnahme an Freizeiten und Klassenfahrten oder auch die Nachmittagsbetreuung und Schulessen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ermöglicht.

Dr. Michael Lippert, stellvertretender Leiter des Jugendamtes, erläuterte, dass der Jugendfonds immer dann ansetzt, wenn die gesetzlichen Mittel ausgeschöpft sind und es keine andere Unterstützungsmöglichkeit gibt. Im Jugendhilfeausschuss wird jährlich über die Verwendung der Mittel und die Entwicklung des Jugendfonds berichtet.

Der Koordinator der Lions-Adventskalender-Activity, Christian Wunderlich, unterstrich, dass das Projekt ohne das Engagement der Unternehmen nicht möglich wäre. Auch Ende dieses Jahres wird der Lions Club wieder einen Adventskalender zum Kauf anbieten.

Jeder kann den Jugendfonds Main-Tauber-Kreis mit einer Spende oder Zustiftung unterstützen: Bankverbindung IBAN DE29 6735 0002 0023 35, Kennwort: Jugendfonds.