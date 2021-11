Lins Club Bad Mergentheim: 2021 gibt es keinen Adventskalender

Bad Mergentheim. In diesem Jahr wird kein Adventskalender zum Verkauf angeboten. Dies teilte der Lions Club Bad Mergentheim den Fränkischen Nachrichten auf Nachfrage mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen Jahren war der Adventskalender des Lions Club Bad Mergentheim im November in verschiedenen Verkaufsstellen in Bad Mergentheim sowie Weikersheim erhältlich. Da es zahlreiche gesponserte Preise zu gewinnen gab, war der Adventskalender ein beliebtes Geschenk in der Adventszeit.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Mitglieder des Lions Club Bad Mergentheim haben sich dafür entschieden, dieses Projekt in diesem Jahr nicht durchzuführen, insbesondere auch aufgrund der Belastungen im Einzelhandel durch die Corona-Situation.