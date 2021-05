Lieder und Texte zur Eucharistie

Bad Mergentheim. „Gott, bist du da?“ ist ein provozierender Titel für einen musikalisch-besinnlichen Abend am Fronleichnamsfest, 3. Juni, um 17 Uhr in der Marienkirche.

Neben vielen Menschen unserer Zeit, die diese Frage vielleicht im Herzen tragen, hat es ausgerechnet eine Ordensfrau gewagt, diese Frage in ihren Texten zu meditieren: die Schweizer Benediktinerin Sr. Maria Hedwig, besser bekannt als Silja Walter. Silja Walters poetische Texte gehen unter die Haut oder besser ins Herz – und das noch mehr in ihren einfühlsamen Vertonungen der Freiburger Musikerin Barbara Kolberg.

Die Lieder – vorgetragen von der Jugendschola St. Johannes, Leitung und Klavier Kirchenmusikdirektor Michael Müller, ergänzt durch kurze Texte und Impulse von Schwester Katharina Küster, wollen einladen, eigene Fragen, eigenen Glauben und Suchen, eigene Erfahrungen und Sehnsucht zuzulassen.

Die Münstergemeinde St. Johannes bietet an, mit diesem Abend dem Fronleichnamsfest einen besonderen Ausklang zu geben, wenn schon die Prozession am Morgen nicht möglich ist. Beginn ist am 3. Juni um 17 Uhr in der Marienkirche.

