„Liebliches Taubertal” veranstaltet virtuelle Weinprobe und Dampfzugsonderfahrt

Main-Tauber-Kreis. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Aufgrund der Corona-Pandemie können jedoch nicht alle geplanten Veranstaltungen stattfinden. Eine virtuelle Weinprobe steht bereits in Kürze an und im September dann eine Dampfzugsonderfahrt.

Weinvielfalt

Die Weinvielfalt im „Lieblichen Taubertal“ kann bei der zweiten „Virtuellen Weinprobe“ anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Tourismusverbands am Samstag, 12. Juni, ab 19 Uhr geschmacklich erkundet werden. Gestaltet wird die Weinprobe von der Burgkellerei in Wertheim. Wolfgang Michel umrahmt sie musikalisch.

Bis Mittwoch, 5. Juni, kann das Weinpaket bei der Burgkellerei bestellt und abgeholt werden. Die Kontaktdaten lauten: Burgkellerei, Eichelgasse 42, Wertheim, Telefon: 09342 / 1385, E-Mail info@burgkellerei.de. Das Weinpaket kann auch bei der Geschäftsstelle des Tourismusverbands in der Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim nach Bestellung per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de abgeholt werden. Rechtzeitig zum Termin am 12. Juni, erhalten die Besteller den Link zur Online-Weinprobe.

Andere Pläne

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ war erwartungsfroh in das Jahr 2021 gestartet. Noch Ende 2020 ist man davon ausgegangen, dass ab dem Frühjahr Reisen und touristische Aktivitäten wieder möglich sind.

Zu den Themen Radeln, Wandern, Kultur und Kulinarik waren Jubiläumsveranstaltungen geplant. Von der Absage betroffen waren und sind bereits der Kulinarische Spaziergang am 7. Mai, in Tauberbischofsheim, die Radsternfahrt „30 Jahre Radachter“ zum Weinfest Markelsheim am Sonntag, 30. Mai, sowie die Jubiläumskonzerte am Samstag, 5. Juni, auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim, am Sonntag, 13. Juni, in Freudenberg und am Samstag, 3. Juli, in Löffelstelzen.

Die Oldtimerausfahrt zum Weinfest in Lauda am Samstag, 19. Juni, und der Fröhliche Weinberg in Kreuzwertheim am Freitag, 9. Juli, entfallen ebenso wie die Weinausfahrt „Mit dem Bus zum Wein“ am Sonntag, 11. Juli.

Kein „Autofreier Sonntag“

Leider musste auch schon der beliebte „Autofreie Sonntag“ im südlichen Taubertal abgesagt werden. Er sollte am Sonntag, 1. August, stattfinden.

„Für den Autofreien Sonntag benötigen wir in der Regel ein halbes Jahr, um – wie in den vergangenen Jahren – eine großartige Veranstaltung zu organisieren“, informiert Geschäftsführer Jochen Müssig.

Weiterhin im Veranstaltungskalender stehen im September die Dampfzugsonderfahrt nach Mannheim, im Oktober die Taubertäler Wandertage und die große Weinprobe 70 Jahre „Liebliches Taubertal“.

Informationen über das Jubiläumsprogramm können beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ angefordert werden. Die Kontaktadresse lautet Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341 / 82-5805 und -5806; E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de. tlt