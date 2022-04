Bad Mergentheim. „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ – so lautet das Themenjahr 2022 der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Das Residenzschloss Mergentheim verkörpert das Jahresthema auf besondere Art und Weise: Das monumentale Schloss zeigt die adlige Leidenschaft für Macht und Glanz, aber auch die tiefe Frömmigkeit der Ordensritter und Ordenspriester.

Zahlreiche Sonderführungen laden dazu ein, das prächtige Residenzschloss und sein Umfeld neu zu entdecken. Wie wurde der Schlossgarten von Mergentheim über die Jahrhunderte genutzt? Der Rundgang „Der Schlosspark und seine Architekturen“ verrät es am 1. Mai um 14.30 Uhr. Die Sonderführung „Kostbar und schön“ bietet am Samstag, 14. Mai, um 14.30 Uhr eine besondere Zeitreise auf den Spuren der eindrucksvollen Madonnenfiguren im Residenzschloss und in der Stadt. Am 15. Mai beschäftigt sich die Sonderführung „Zwischen Fernweh und Beschaulichkeit“ um 14.30 Uhr mit dem Dichter Eduard Mörike, dem Freiherrn von Adelsheim und dem Forschungsreisenden Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Was haben die drei Mergentheimer Zeitgenossen uns heute noch zu sagen?

Alle Inhalte des Themenjahres und passende Veranstaltungen werden auch unter www.schloesser-und-gaerten.de vorgestellt. pm

