Lieb und teuer sind der Stadt Bad Mergentheim die jüngsten Einwohner. Auch 2022 wird wieder viel Geld für Grundschulen und Kindergärten ausgegeben, erfreulicherweise auch für dringend nötige Vertretungskräfte im Personalbereich.

Dass die weiterführenden Bildungseinrichtungen und damit die älteren Schüler in den Folgejahren wieder stärker in den Fokus geraten müssen, ist jetzt schon absehbar – und auch dafür braucht es noch Geld. Bleibt zu hoffen, dass die Rechnung weiterhin aufgeht und die Stadt wächst, Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sprudeln und vorgesehene, günstige Kredite, so wie in den Vorjahren erst gar nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Endet das Wachstum und steigen die Zinsen wird es schwierig und teuer.