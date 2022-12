Lichtzufuhr im Winterwald

Bad Mergentheim. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, diesigem Wetter und matschigem Boden, machten sich fast 30 Pilger auf zu einer spirituellen Wandertour auf die Höhen bei Amorbach.

Zusammengefunden hatte sich eine Gruppe aus Leuten aus der Region Mergentheim sowie aus dem Raum Frankfurt. Geführt wurden sie von Georg Magirius, einem Kenner besonderer Orte des mainfränkischen Gebietes.

Der Wanderauftakt erfolgte am Bahnhof Miltenberg. Über Serpentinen wanderte man zunächst gen Sonnenberg. Georg Magirius erklärte, dass die Gruppe insgesamt 26 mal hintereinander einen 10-Meter-Sprung-Turm hinaufklettern würde. Nach dem Überwinden der Schneefallgrenze erreichten sie die Fuß-Pils-Hütte auf dem Gipfel. Dort lag eine feine Decke Schnee.

Um und in der offen zugänglichen Hütte herrschte ungezwungene Stimmung. Nach einem längeren Weg, der im Stillen gegangen wurde, erreichte man die Kapelle auf dem Gotthard.

Das Gotteshaus hat keine Fenster und Türen mehr. Das erweist sich als Glücksfall. Der Lichteinfall ist unvergleichlich. Und auch die Diesigkeit am Himmel hatte sich etwas aufgelöst, so dass von der Plattform des Turmes aus die sieben Täler des Odenwalds zu sehen waren.

Am Westeingang der ehemals dreischiffigen Basilika spannte Magirius den Bogen zur ebenfalls offenen und einladenden Unterkunft, in der Jesu Leben am Heiligabend began. Mit einem adventlichen Segen schloss er den Besuch der Gotthardsruine ab. Für den Herbst hat man sich bereits schon zu einer Wanderung verabredet. Wo diese hinführt, wird von der Keb Dekanat Mergentheim über das Programmheft und die örtliche Presse bekanntgegeben. as