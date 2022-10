Lichterprozession zum Rosenkranzfest

Bad Mergentheim. Gut 100 Menschen trafen sich anlässlich des Rosenkranzfestes, das von Papst Pius V. anlässlich des Sieges der christlichen Flotte in der Seeschlacht von Lepanto 1571 eingeführt wurde, zur Lichterprozession am Paradies vor der Klosterkirche in Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit rot beschirmten Kerzen und angeführt vom Kreuzträger und vielen Fahnen zogen sie durch die Altstadt. Der Weg führte von der Klosterkirche durch die Unterführung, das Krametsgässle, den Pfarrgang, zur Nonnengasse, durch die Kirchstraße, die Mühlwehrstraße, die Mauergasse, die Wettgasse zur Marienkirche.

An vielen Häusern in Bad Mergentheim finden sich ganz unterschiedliche Marienstatuen. Sie zeugen von der Marienverehrung, von der Hoffnung auf Schutz und Hilfe durch die Fürsprache Mariens. An den meisten laufen wir täglich vorbei, ohne sie wirklich zur Kenntnis zu nehmen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Bad Mergentheim: „Wir treffen Vorbereitungen, um auch für schlimmste Fälle im Winter gerüstet zu sein“ Mehr erfahren Aktionstag Jeder kann helfen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung CDU Frauen Union: "Wir stehen zusammen und arbeiten zusammen" Mehr erfahren

An fünf ausgewählten von diesen zahlreichen verschiedenen Hausmadonnen wurde diesmal Station gemacht. Dort erzählte Regina Scherer etwas zur Geschichte, zum Künstler, zur Darstellung und Bedeutung der jeweiligen Marienfigur. Es folgten geistliche Impulse und Gebetsmeinungen, vorgetragen von Brigitte Firsching. Jede Station wurde abgeschlossen durch ein Vater-unser und ein Marienlied, gespielt von der Wallfahrtskapelle unter Leitung von Roswitha Strobl.

Auf dem Weg zwischen den Stationen beteten Frauen und Männer gemeinsam kleine Litaneien um Hilfe zur Gottesmutter beziehungsweise Gesätze des Rosenkranzes, vorgebetet von Monika Stoll.

Die gesamte Prozession stand unter dem Thema: „Maria ist uns Wegbegleiterin im Leben. Sie ist uns Vorbild, Schwester und Freundin. Sie ist mit uns unterwegs.“

Schlusspunkt der Lichterprozession war in der Marienkirche mit dem bekannten Gnadenbild der Piéta. Die Teilnehmenden wurden hier auf den eindrucksvollen Schlussstein im Chor hingewiesen, der Maria mit dem Jesuskind zeigt.

Es folgte das Weihegebet an Maria und der eucharistischen Segen durch Pfarrer Thomas Frey. Mit dem Bad Mergentheimer Wallfahrtslied ging diese besondere Form des Rosenkranzfestes zu Ende.

Bei einem kleinen Umtrunk im Kreuzgang der Marienkirche, ausgerichtet von der Kolpingsfamilie Bad Mergentheim, konnte man die Eindrücke der Prozession noch einmal nachklingen lassen.

Ein Dank galt am Ende dem Vorbereitungsteam, den Fahnenträgern, der Wallfahrtskapelle und Mesner Ansgar Weiß. Fi