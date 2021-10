Lichterprozession durch Innenstadt

Bad Mergentheim. Anlässlich des Rosenkranzfestes veranstaltet die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim eine Lichterprozession. Start ist am Sonntag, 10. Oktober um 18.30 Uhr an der Klosterkirche. Der Weg führt durch die Kapuzinerstraße, den Pfarrgang, die Mühlwehrstraße, die Wettgasse zur Marienkirche. Unterwegs wird Halt gemacht an der ein oder anderen Marienstatue, der ein oder anderen Hausmadonna. Wissenswertes über die jeweilige Marienfigur und kurze Besinnungstexte laden zum Nachdenken ein. Der Weg wird von der Wallfahrtskapelle begleitet. Nach der Prozession hat man an der Marienkirche noch Gelegenheit zum Beisammensein bei einem Umtrunk. pm

