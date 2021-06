Ein Licht ins Fenster - Gedenken für Corona-Betroffene in der Bad Mergentheimer Schlosskirche Licht in Bad Mergentheimer Schlosskirche in Gedenken an Corona-Betroffene

Auch in Bad Mergentheim gibt es die Aktion „Ein Licht ins Fenster“. In der Schlosskirche steht solch ein Fenster als „Gedenk-Ort“. Das Licht dahinter wird zu jedem Gottesdienst entzündet und lädt die Woche über zum stillen Gedenken an Corona-Betroffene ein. Unser Bild zeigt es mit Pfarrerin Regina Korn (links) und Kirchengemeinderätin Christine Wunderlich. © Peter Keßler