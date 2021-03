Bad Mergentheim/Weikersheim. Eine Stunde lang wird es am Abend des 27. März dunkel werden. Anlässlich der weltweiten „Earth Hour“ soll in zahlreichen Städten in Deutschland und auf dem ganzen Globus das Licht ausgeschaltet werden. Das Residenzschloss Mergentheim und Schloss Weikersheim beteiligen sich zum ersten Mal an der weltweiten Earth-Hour-Aktion: Von 20.30 bis 21.30 Uhr heißt es „Licht aus für den Klimaschutz!“

AdUnit urban-intext1

„Auch wenn aktuell die Corona-Epidemie mit ihren Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft im Vordergrund steht: Der Klimaschutz bleibt ein wesentliches Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen“, erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die Schlossverwaltungen haben dabei die klare Unterstützung des Landes. Der verantwortliche Umgang mit Ressourcen, Klimaschutz und der Erhalt der Artenvielfalt sind zentrale Aufgaben. Deshalb beteiligen sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auch in diesem Jahr an der „Earth Hour“. Insgesamt machen zehn Monumente im ganzen Land mit und schalten das Licht am 27. März aus.

Auf der ganzen Welt gehen an diesem Samstag an vielen Sehenswürdigkeiten die Lichter aus. © dpa

Eine Teilnahme der hohenlohischen Residenz in Weikersheim war bislang nicht möglich: In normalen Jahren finden hier die Kurse der Musikakademie von „Jeunesses Musicales“ statt. Wegen der Teilnehmer im Schloss gilt dann die Wegesicherungspflicht. Wegen des anhaltenden Lockdowns halten sich dort aktuell keine Gäste auf. Von 20.30 bis 21.30 Uhr liegt die Schlossfassade am 27. März für eine Stunde im Dunkeln – wie überall auf der Welt. Die Sicherheit gebietet auch beim Residenzschloss Mergentheim, dass nur ein Teil der Illumination abgeschaltet wird – die innerstädtische Lage mit den Verkehrswegen verlangt Licht auf den Wegen.

Das Team der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg freut sich aber darüber, dass es sich in diesem Jahr zum ersten Mal hat umsetzen lassen, dass die beiden bedeutenden Monumente in Hohenlohe bei der weltweiten Earth Hour mitmachen: Während der „Earth Hour“, zu Deutsch „Stunde der Erde“, die bereits zum 15. Mal vom World Wide Fund for Nature (WWF) in Kooperation mit lokalen Partnern organisiert wird, schalten Millionen Menschen rund um die Welt das Licht aus, um damit auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Am 27. März wird es in vielen Städten in und außerhalb Deutschlands für eine Stunde dunkel werden.

AdUnit urban-intext2

Die „Earth Hour“ wurde 2007 vom WWF in Australien ins Leben gerufen und findet seither immer im März statt. Die WWF Earth Hour ist eine symbolische Aktion, die zum Nachdenken anregen soll. Schon ein Jahr nach Beginn der Aktion erreichte die „Earth Hour“ 370 Städte in 35 Ländern verteilt über 18 Zeitzonen. „Earth Hour“ wurde zur globalen Bewegung. ssg