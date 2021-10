Bad Mergentheim. Im Rahmen des „liberalen Forums“ referiert Hans Bauer über das Thema was bedeutet „liberale soziale Marktwirtschaft“? Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 19 Uhr im Savoy Hotel in Bad Mergentheim.

Der für alle Interessierten öffentliche Vortrag ist als Diskussionsbeitrag für eine neue liberale soziale Marktwirtschaft gedacht. Die Auseinandersetzung mit einer kontroversen Position zwinge zur Überprüfung der eigenen Position, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemäß den geltenden Covid 19-Bestimmungen ist eine Anmeldung bis Montag, 11. Oktober, unter anna.hansen-peter@t-online.de erforderlich. Es gilt die 3-G Regel.