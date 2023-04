Lesung zum Welttag des Buches

Bad Mergentheim. „Erste Kapitel“ lautete das Motto eines literarischen Frühstücks in der Bad Mergentheimer Buchhandlung Moritz und Lux anlässlich des „Welttages des Buches“. Dabei stellte Stefan Müller-Ruppert aus Buchen jeweils eine Passage aus insgesamt sieben ausgewählten und aktuellen Frühjahrs-Neuerscheinungen vor.

Der „Welttag des Buches“ sei auf ein Brauchtum in Katalonien zurückzuführen, denn dort werden zum Namenstag des Schutzheiligen Sankt Georg Rosen und Bücher verschenkt, erklärte eingangs Rainer Moritz.

Zu Beginn verlas Stefan Müller-Ruppert ein Gedicht, das er dem modernen Zeitgeist gemäß durch Künstliche Intelligenz nach Eingabe der Schlüsselworte „Gedicht“, „Buchhandlung“, „Frühstück“ sowie „Moritz und Lux“ erstellen hatte lassen. Als erstes präsentierte er einen Auszug aus dem zeitgenössischen Romantikroman „Die Liebe an miesen Tagen“ des mittelfränkischen Bestsellerautors und Gymnasiallehrers Ewald Arenz. Vom ersten Moment an fühlen Clara und Elias, dass sie füreinander bestimmt sind. Auf das wilde Glück der Anfangszeit folgt jedoch die erste Bewährungsprobe, so dass die beiden mit- und umeinander zweifeln und kämpfen.

„In blaukalter Tiefe“ ist ein „Segler-Krimiroman“ von Kristina Hauff, der in die wildromantischen schwedischen Schären. Es handelt von einem Segeltörn der Eheleute Caroline und Andreas, bei dem nur die See rauer wird, sondern verborgene Konflikte die Luft unter Deck immer drückender erscheinen lassen. Mit „Wovon wir leben“ hat die österreichische Autorin und Trägerin des Ingeborg-Bachmann-Preises Birgit Birnbacher einen Fiktionsroman in einer packenden und poetischen Sprache über brennende Fragen verfasst, wie und wovon wir leben wollen. Erst in diesen Tagen ganz frisch auf dem Markt erschienen ist der spannende Abenteuer-, Polit- und Fiktionsthriller „Going Zero“ des Neuseeländers Anthony McCarten. Eine junge Bibliothekarin aus Boston nimmt die Einladung zu einem ungewöhnlichen Kräftemessen an: Ein Betatest von „Fusion“, einem Projekt der US-Geheimdienste und des Social-Media-Moguls Cy Baxter. Wem es gelingt, 30 Tage unauffindbar zu bleiben, winken drei Millionen Dollar. In dem Roman „Flamingo“ schildert die britische Autorin und Psychotherapeutin Rachel Elliot mit Wärme und Herzlichkeit tiefe Irrungen des Lebens.

In einer tief berührenden und zunächst tragischen sowie zugleich urkomischen und komödiantischen Geschichte von Jochen Gutsch und Maxim Leo beschreibt der Kater „Frankie“ aus seiner Sicht das Leben sowie die Geschehnisse um ihn herum. Richard Gold hat schon alles vorbereitet, um sich umzubringen, als ein dürrer Kater vor dem Fenster sitzend ihm neugierig und interessiert zuschaut sowie den lebensmüden Mann komplett aus dem Konzept bringt. Als siebte Frühlingsneuerscheinung zitierte Müller-Ruppert abschließend eine Passage aus „Alternzeit“. Darin befasst sich der Journalist und Schriftsteller Jan Weiler damit, wann die „Älternzeit“ beginnt und auf was man sich als „Ältern“ gefasst machen muss.