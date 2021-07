Bad Mergentheim. Eine Open-Air-Lesung im Klanggarten mit Nicola Kabel findet am Samstag, 24. Juli, ab 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) statt. Sie stellt ihren Debut-Roman „Kleine Freiheit“ vor. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Wandelhalle statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Moritz und Lux.

