Bad Mergentheim. Die Leseraupe kommt! Einmal im Monat lädt die Stadtbücherei alle Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter zu einer Vorleseaktion ein. Am Freitag, 16. September, ist es wieder soweit.

Um 15 Uhr gibt es im Saal der Stadtbücherei lustige Kindergartengeschichten mit der Leseraupe zu hören. Bei jeder Vorlese-Stunde dürfen die Kinder sich eine Perle aus der Schatzkiste aussuchen, welche an die Leseraupe geknüpft wird. So wächst die Raupe Monat für Monat und am Ende des Jahres wartet eine kleine Überraschung. Die weiteren Termine und alle wichtigen Infos liegen in der Stadtbücherei aus. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig (zu den Öffnungszeiten und Telefon 07931 / 57-4200). Der Eintritt ist frei.

Die Bücherei weist auch noch einmal auf die bis Samstag, 17. September, laufende Schultüten-Aktion für angehende Erstklässler hin. Jedes Kind, das im Rahmen der „Schultüten“-Aktion in der Stadtbücherei angemeldet wird, hat die Chance auf tolle Buchpreise, die im Rahmen der Aktion verlost werden. Anmeldung und Ausleihe sind für die Kinder kostenlos. stv