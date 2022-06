Markelsheim. 98 Schüler und Schülerinnen der Grundschule in Markelsheim erfreuten sich in einer Projektwoche an zahlreichen Aktionen rund um das Thema Lesen. Als Highlight gab es eine Autorenlesung mit Armin Pongs, der mit zwei Themen die Klassen in den Bann zog. Das Leseverständnis hat einen erheblichen Einfluss auf den schulischen Erfolg. Deshalb entstand in gemeinschaftlicher Arbeit von Lehrerinnen, Elternvertretern und mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins eine „Lese-Insel“ für die Kinder. Diese schuleigene Bibliothek wurde als Abschluss der Projektwoche feierlich eröffnet. Wer Lesepate werden möchte, kann sich unter v.neumann@gs-markelsheim.de melden. Bild: Grundschule

