Leonhard Weiss ausgezeichnet

Satteldorf/Bad Mergentheim. Die Leonhard Weiss Bauunternehmung hat bei der 29. Runde des Wettbewerbs Top 100 als Ideenschmiede überzeugt und das Top 100-Siegel zum dritten Mal in Folge ver-liehen bekommen. Kernstück des Innovationswettbewerbs Top 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das die Teilnehmer durchlaufen müssen. Im Grundsatz geht es in der Top-100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Leonhard Weiss wurde anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren in den Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung / Open Innovation und Innovationserfolg bewertet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit alle Bewerber die gleichen Chancen haben, wird das Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeitende. Beworben hatten sich insgesamt 436 Mittelständer, 294 von ihnen waren erfolgreich und gehören damit zu den diesjährigen Top 100 (maximal 100 pro Größenklasse).

Am 24. Juni kommen in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar zusammen. dem Mentor des Wettbewerbs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2