Leistungsfähigkeit verbessern

Bad Mergentheim. Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness bietet unter der Leitung von Neuroathletik-Trainer Manfred Büchner am Samstag, 1. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr ein Seminar zum Thema „Neuronales Training“ in der Kleingruppe an.

Schaltzentrale

Unser Gehirn ist die Schaltzentrale unseres Körpers und steuert gemeinsam mit dem Nervensystem alles, was wir tun, fühlen und was wir sind. Unser Körper nimmt über Sinneskanäle Informationen auf, leitet sie an das Gehirn weiter und trifft dann Entscheidungen.

Stockt die Informationsaufnahme oder deren korrekte Verarbeitung, kann es zu „Fehlentscheidungen“ unseres Körpers kommen. Unser Wohlbefinden hängt davon ab, wie gut die Qualität der aufgenommenen Informationen, deren Weiterleitung und deren Verarbeitung ist.

Dieser Dreiklang aus Input, Verarbeitung und Output lässt sich trainieren und fördert so gezielt unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit. Mit gezielten Übungen für Muskel und Gehirn werden unter anderem die Sinneskanäle durch spezielle Übungen trainiert, die visuelle und auditive Konzentration gestärkt wie auch das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nervensystem verbessert und synaptische Verbindungen aufgebaut.

Anmeldung

Eine verbindliche Anmeldung ist im Gästeservice im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931 / 9650 erforderlich. Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten. pm