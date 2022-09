Leise und verborgene Schönheiten

Die Reihe der Museumskonzerte bietet nach der Corona-Pause endlich wieder Kammermusik vom Feinsten. Internationale Künstler geben sich die Ehre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. In Mergentheim geschrieben – hinausgezogen in die Welt: Mörikes Werke haben Eingang in die Liedliteratur gefunden. Diese Werke sind Vorbild und Inspiration für die Museumskonzerte im Schloss und ermöglichen intime Kammermusikerlebnisse. Ein neues Logo – ein Zitronenfalter, der sich an das Mörikegedicht „Zitronenfalter im April“ anlehnt – ziert künftig Plakate und Flyer der Reihe.

Vier Konzerte

Die Saxophonistin Asya Fateywva gastiert am Freitag, 30. Dezember, zusammen mit der aus Bad Mergentheim stammenden Harfinistin Luise Enzian im Museumskonzert. © Marco Borggreve

Die jungen Mergentheimer Künstler Luise Enzian und Marcel Brunner, die an den Ort ihrer frühen musikalischen Prägung zurückkehren, und gerngesehene Gäste wie die Troussov Geschwister und Christiane Karg machen deutlich: die Museumskonzerte im Schloss präsentieren erneut Musik vom Feinsten. Vier Konzerte zwischen Oktober und Mai bieten neben abwechslungsreichen kammermusikalischen Höhepunkten auch Stars der deutschen und internationalen Klassik-Musikszene.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musikmesse Guitar Summit in Mannheim - Konzerte und Fingerstyle-Virtuosen Mehr erfahren KulTour Hochkaräterparade: Ärzte-Open-Air, Filmfestival-Finale, Guitar Summit, Chako und vieles mehr Mehr erfahren

Zusammengestellt wurde die Konzertreihe vom künstlerischen Leiter Christoph Böhmke, der eine spannende Mischung zwischen etablierten Künstlern und aufstrebenden Talenten anbieten möchte.

Böhmke, Leiter des Start-Festivals der Bayer AG Kulturabteilung, führt die Reihe seit 2012 erfolgreich: Weltweit bekannte Musiker, wie das Isabell von Keulen Ensemble oder das Vogler-Quartett engagierte Böhmke für die Museumskonzerte.

Daneben waren junge, erfolgreiche Solo-Künstler wie Julian Steckel oder der Echo-Preisträger Alexander Krichel bereits zu Gast. Das Besondere der Reihe ist die Nähe zu den Künstlern: Im Rahmen des Roten Saals im Deutschordensschloss können die Besucher klassischhochkarätige Musik hautnah erleben. Böhmkes Anspruch ist es, höchste musikalische Qualität zu bieten und Vielfalt zu garantieren.

Das Eröffnungskonzert findet am Montag, 3. Oktober, (Tag der Deutschen Einheit) statt. Unter dem Titel „Sommernächte“ gastiert die international bekannte Sopranistin Christiane Karg zusammen mit dem Pianisten Malcolm Martineau. Christiane Karg begeistert mit ihren klug zusammengestellten Programmen ihr Publikum weltweit. Johannes Brahms nimmt mit seinen Werken eine zentrale Stellung in Christianes Kargs schaffen. Gemeinsam mit ihrem Liedbegleiter Malcolm Martineau kontrastiert sie die Lieder von Brahms mit den sieben frühen Liedern von Alban Berg.

Freiheit und Improvisation: In einer ungewöhnlichen Instrumentierung greifen die Saxofonistin Asya Fateyeva und die in Bad Mergentheim geborene Harfenistin Luise Enzian Impulse des freien und virtuosen „Stylus Phantasticus“ – eine Kompositionsmethode des Barock – auf und entwickeln spielerische Adaptionen für Saxofon und Barockharfe. Das Jahresabschlusskonzert mit Asya Fateyeva und Luise Enzian findet am Freitag, 30. Dezember, statt.

Nach ihrem spektakulären Auftritt im Jahr 2017 sind die Geschwister Alexandra und Kirill Troussov am Samstag, 25. Februar 2023, erneut in Bad Mergentheim zu Gast. Unter dem Titel „Tschaikowski pur“ widmen sich die Künstler der Kammermusik des großen Russen.

Zartheit und Schönheit

Der aus Bad Mergentheim stammende Marcel Brunner ist Solist am Nationaltheater Mannheim und in der Kurstadt bestens bekannt: Mit Rossinis „Petite Messe solennelle“ begeisterte er zuletzt in der Schlosskirche.

Als Liedsänger konzertiert er am Samstag, 27. Mai, mit Doriana Tchakarova und beschließt die Saison mit Highlights des deutschen Liedrepertoires: Franz Schubert, Carl Loewe und Robert Schumann sowie Mahlers Lieder aus des Knaben Wunderhorn. Hinzu gesellen sich Lieder von Hugo Wolf, der besonders häufig Texte von Eduard Mörike vertonte. Christoph Böhmke: „Ende des 19. Jahrhunderts, als urbane Zentren wie Geschwüre wuchsen und Industriekomplexe die menschliche Produktivität vervielfachten, schufen auch Komponisten Werke von unbekannter Größe und Opulenz. Hugo Wolf entzückte in dieser gewaltigen und rastlosen Zeit mit Lobgesängen auf den Zauber der Miniaturwelt.

Hier schlagen wir die Klammer zu den Konzerten und zu unserem neuen Logo – wir setzen dem Hier und Jetzt, das in so vielen Bereichen dem ausgehenden 19. Jahrhundert ähnlich ist, Schönheit und Zartheit entgegen“.