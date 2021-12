Lehrer-Parkplatz wird zur Baustelle

Bad Mergentheim. In der Seegartenstraße, neben der Gewerblichen Schule (Hintergrund), wird ein neues unterirdisches Regenüberlaufbecken gebaut. Der Lehrer-Parkplatz (Bild) steht während der Bauzeit von Januar an bis voraussichtlich Juni 2023 nicht zur Verfügung. Ersatz-Stellplätze werden laut Stadtverwaltung bei den Parkflächen ausgewiesen, die für das ehemalige Kreisimpfzentrum hergerichtet worden sind. Da das Regenüberlaufbecken unterirdisch und damit überfahrbar angelegt wird, stehen die Parkplätze nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zur Verfügung. Vor kurzem fand ein Abstimmungstermin zwischen dem Bauamt, dem Landratsamt und der Schulleitung der Gewerblichen Schulen statt. Die FN hakten nach. Carsten Müller, der Pressesprecher der Stadt, bestätigte dazu: „Ja, es wird während der Bauphase auch zu vorübergehenden Vollsperrungen in der Seegartenstraße und Waisenstraße kommen. Ebenso gibt es kurzzeitige Beeinträchtigungen am Fußweg entlang des Wachbachs und in anderen Fußgänger-Bereichen.“ Rechtzeitig werde jeweils im Vorfeld darüber informiert. sabix/Bild: Sascha Bickel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1