Leeren Zettel hinterlassen

Bad Mergentheim. Mit einem unbeschriebenen Zettel hat eine unbekannte Person nach einem Unfall in der Lothar-Daiker-Straße in Bad Mergentheim vorgetäuscht, dass sie ihre Daten an einem beschädigten Pkw hinterlässt. Tatsächlich beging der oder die Unbekannte im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen jedoch Unfallflucht. Zuvor hatte die Person mit ihrem Fahrzeug einen silberfarbenen VW Polo am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

