Lebensordnung nach Kneipp

Bad Mergentheim. Pfarrer Sebastian Kneipp wusste um die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele - heute nennt man es Psychosomatik. Deshalb wurde später von der Kneipp-Bewegung über die vier Säulen seiner Lehre – Bewegung, Wasseranwendungen, Ernährung, Phytotherapie – ein Dach gesetzt, die Lebensordnung. Was das im Einzelnen bedeutet, das ist Thema eines Online-Vortrages von Gertrud Schneider, Kneipp-Gesundheitsberaterin, am Dienstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr. Im Anschluss beantwortet die Referentin Fragen aus dem Chat. Der Online-Vortrag „Die Lebensordnung als eine der fünf Säulen der Kneipp-Therapie“ findet in der Reihe „Kneipplehre früher und heute“ statt, die vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und Medizinische Wellness in Kooperation mit dem Kneippverein Bad Mergentheim organisiert wird. Der Kneipp-Bund hat anlässlich Kneipps 200. Geburtstag 2021 zum „Kneipp-Jahr“ ausgerufen. Anmeldung bis 28. Juni im Gästeservice der Kurverwaltung, Telefon 07931/9650 oder per E-Mail an institut@kur-badmergentheim.de

AdUnit urban-intext1