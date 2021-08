Lebendige Ökumene bei Tagesanbruch

Bad Mergentheim. Morgens um sechs Uhr eine Stunde lang mit Gleichgesinnten durch den Kurpark schreiten, angeleitet von erfahrenen Seelsorgern – das tut Leib, Geist und Seele gut. Der „Morgenweg“ zu Ferienbeginn bot Ansporn und Rahmen dazu.

Seit 2004 können Kurgäste und Menschen aus der Region über die Konfessionsgrenzen hinweg hier in jedem Jahr ein Stück lebendiger Ökumene erleben - auch in diesem Jahr traf man sich an fünf Tagen wieder bei Morgengrauen am noch stillen Springbrunnen vor dem „Haus des Gastes“. Die neuen Akzente setzte der katholische Diakon Wolfgang Bork, der seit April in der Kurseelsorge tätig ist. Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen verkörperte die gute Tradition, die alle Pfarrerwechsel übersteht. Die harmonische Zusammenarbeit der beiden Kurseelsorger prägte den „Morgenweg“ und seinen meditativ-seelsorgerlichen Geist.

Schweigend und mit Corona-gerechtem Abstand fand die Gruppe – zwischen 20 und 30 Teilnehmer waren es an jedem Tag – ihren Weg durch den stillen Park. Mit morgengerecht offenen Augen und Ohren nahm man Gottes schöne Welt in sich auf und lauschte den Impulsen und Segensworten der beiden Leiter. Beim bewussten Stehen bedachte man „den Boden, der ein Bild ist für Gott, den tragenden Grund“.

Zur „Meditation mit dem Körper“ war man eingeladen beim Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude – Christus, meine Zuversicht“, das Wolfgang Bork zu seiner Guitalele sang. Die Wurzeln eines starken Baumes weckten wie in den Psalmen die Erinnerung an den festen Halt bei Gott. Beim bewussten Atmen am Gradierpavillon wurde den Teilnehmern etwas von dem Geist Gottes bewusst, der sie durchströmt. Am Oktogon stand das Thema „Brücken“ im Mittelpunkt und jeder konnte zum Lied „Jesus, du Leben, Licht auf unsern Wegen, sei du uns nahe“ seine Kerze entzünden. Segen und Sendung wurde den Morgenweglern schließlich von Angelika Segl-Johannsen am Kneippbecken zugesprochen.

Inzwischen hatte der Springbrunnen begonnen zu sprudeln – die Stille des Morgens war in den beginnenden Alltag eingemündet. Gestärkt gingen die Teilnehmer an ihr Tageswerk.

Nur am Freitag, das ist gute Tradition, blieb man noch zum gemeinsamen Frühstück in der Musikmuschel zusammen, hygienegerecht getrennt und doch innerlich verbunden. peka