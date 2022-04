Leben mit Multipler Sklerose

Bad Mergentheim. Multiple Sklerose, umgangssprachlich auch MS genannt, ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem sich gegen Nervenstrukturen des zentralen Nervensystems richtet und dadurch die Weiterleitung von Signalen im Körper hemmt und somit Körperfunktionen beeinträchtigt werden. Je nachdem, welche Nerven betroffen sind, entstehen verschiedene Symptome wie beispielsweise Störungen bei Bewegungsabläufen, Vergesslichkeit, Zittern, Sprachstörungen oder Taubheitsgefühle. Daher wird MS auch die „Krankheit der 1000 Gesichter“ genannt. In Deutschland sind nach Schätzungen etwa 200 000 Menschen betroffen. Trotz intensiver Forschung sind die Ursachen für diese Erkrankung noch nicht genau bekannt. So unterschiedlich MS sich zeigt, so individuell ist auch die Behandlung mit Medikamenten, Physiotherapie und weiteren unterstützenden Therapiemaßnahmen.

Kneipp-Lehre integriert

Am Dienstag, 12. April wird Georg Möller, selbst an MS erkrankt, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle davon berichten, wie er die fünf Elemente der Kneipp-Lehre in sein Leben integriert und welchen Nutzen er davon hat. Dr. Müller-Freiberg, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Bad Mergentheim, wird durch den Abend führen. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei und ebenfalls für Mitglieder vom Kneippverein Bad Mergentheim, die ihren Mitgliederausweis vorzeigen. Die Veranstaltung findet in der Reihe „Kneipplehre früher & heute“ statt, die in Kooperation mit dem Kneippverein Bad Mergentheim und dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert wird.

Laut Kurverwaltung wird bei eigenen Veranstaltungen vorerst eine reduzierte Kapazität der verfügbaren Sitzplätze beibehalten. Die Veranstaltungsbesucher sollten auch künftig einen Mund-Nasenschutz tragen und auf eine ordentliche Handhygiene sowie die Einhaltung der Nies- und Hustenetikette zu achten. Personen, die Krankheitszeichen feststellen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, sollten der Veranstaltung fern bleiben.

