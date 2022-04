Leben mit Krebs besser bewältigen

Bad Mergentheim. Eine Krebsdiagnose verändert das Leben der Betroffenen schlagartig. Die Therapie ist für alle Patienten eine belastende Situation. Empfindungen wie innere Unruhe, Nervosität, Müdigkeit und körperliche Verspannungen sind häufige Begleiterscheinung einer Krebsbehandlung. Um diese neue Lebenssituation besser bewältigen zu können, ist es wichtig, sich entspannen zu „wollen“ und zu können. Es gibt vielfältige Entspannungstechniken, die dabei helfen können, Anspannungen zu lösen, Ängste zu reduzieren und die eigenen positiven Kräfte für die Krebserkrankung zu mobilisieren. Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen oder autogenes Training sind nur einige Beispiele, wie Entspannung realisiert werden kann und unter anderem Ängste, Schlafstörungen und Verspannungen der Muskulatur gemindert werden.

Ziel der Entspannung ist es, die Lebensqualität bei Patienten mit einer Krebserkrankung zu erhöhen. Das Onkologische Zentrum Tauberfranken im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim bietet am Dienstag, 3. Mai, von 14 bis 15 Uhr eine Patientenschulung zu „Entspannung bei Krebserkrankungen“ unter der Anleitung von Ute Michelbach, Leiterin der Physiotherapie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim an. F. Michelbach stellt verschiedene Entspannungsverfahren für Krebspatienten vor und erklärt, wie man die für sich passende Entspannungsmethode finden kann. Die Veranstaltung findet im Caritas-Krankenhaus in der Aula 1 im Sockelgeschoss, Haus A, statt. Da die Veranstaltung in Präsenz stattfindet, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Verbindliche Anmeldung unter veranstaltung@ckbm.de oder telefonisch unter 07931/58 2021 ist erwünscht.

