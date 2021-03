Bad Mergentheim. Bei der Firma UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach gab es wieder Grund zum Feiern – auch wenn das Feiern selbst ausbleiben musste. Die Geschäftsleitung hat es sich nicht nehmen lassen, die langjährige Betriebszugehörigkeit einiger Mitarbeiter in einer kurzen Betriebsversammlung im Freien zu würdigen.

Seit fünf Jahren gehören Martin Zippel als Projektleiter in der Abteilung Hydro-Mechanik sowie Regina Reiser als Mitarbeiterin in der Abteilung Service & Wartung zum Team. Vor zehn Jahren ist Andreas Mairon zu UFT gestoßen, als Verstärkung für die kleine Gruppe Prozessleittechnik, die seither weiter angewachsen ist und inzwischen als eigenständige Abteilung ihr Gewicht weiter ausbaut.

Der gelernte Gas- und Wärmenetzmonteur Roland Schulz ist vor 20 Jahren zu UFT gekommen und ist seither als erfahrener und zuverlässiger Monteur für die Abteilung Hydro-Mechanik auf Baustellen im gesamten süddeutschen Raum unterwegs, um dort die maschinentechnische Ausrüstung in abwassertechnischen Anlagen zu installieren.

Die Diplom-Betriebswirtin und Gesellschafterin Marion Falz-Wülk konnte im vergangenen Jahr nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit ihr silbernes Jubiläum feiern. Sie leitet seit vielen Jahren die Verwaltung und die Buchhaltung und verantwortet auch die Personalverwaltung der Firma. Seit drei Jahren ist sie als Prokuristin Teil der Geschäftsleitung und hat sich in jüngster Zeit intensiv um die Einführung eines neuen ERP-Systems und um die Organisation der immer aufwändiger werdenden Inventur gekümmert. – Die höchste Ehrung wurde Jürgen Kauffmann zuteil: Er wurde vor 30 Jahren als Monteur in der Abteilung Hydro-Mechanik eingestellt. Heute ist der gelernte Meister im Landmaschinen-Handwerk Leiter der Gruppe Werkstatt und Montage. Er sorgt für den Zusammenbau der maschinentechnischen Ausrüstung und organisiert die Montagen und die Wartungen der UFT-Geräte, die an Regenbecken in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland im Einsatz sind.

2020 war in vielerlei Hinsicht ein anspruchsvolles Jahr. Die Geschäftsführer Michael Drechsler und Dr. Gebhard Weiß würdigten deshalb neben den Jubilaren auch alle anderen knapp 65 Mitarbeiter in Bad Mergentheim und in der Zweigstelle in Sachsen für ihren erfolgreichen Einsatz. uft