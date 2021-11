Lange Schlangen beim Impfen

Bad Mergentheim. Großer Andrang herrschte am Sonntag und am Montag im Evangelischen Gemeindezentrum in der Härterichstraße, weil ein Mobiles Impfteam hier seine Zelte aufgeschlagen hatte. Jeweils über 300 Menschen versuchten hier den ersten Piks oder aber die Booster-Impfung zu erhalten. Das städtische Ordnungsamt kontrollierte die Zugänge. Nach FN-Informationen überstieg die Nachfrage das Impfangebot deutlich. Weitere Termine der Impfteams sind unter www.main-tauber-kreis.de im Bereich „Informationen zum Coronavirus & zur Schutzimpfung“ nachlesbar.

